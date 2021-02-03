Центральную часть Пошехонья благоустроят за 50 млн рублей

В городе Пошехонье Ярославской области в 2021 году будет проведено благоустройство центральной части, сообщили в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. Проект благоустройства Пошехонья под названием «Город пяти рек и семи мостов» стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, проводимого Минстроем РФ. На реализацию проекта из федерального бюджета будет выделено 50 млн руб.

В департаменте отметили, что в настоящее время уже завершается подготовка проектно-сметной документации по проекту, в рамках которого будет благоустроена площадь Свободы, Пионерский сквер и площадка вокруг памятника В.И. Ленину. В центральной части города будут установлены спортивные и игровые площадки, обустроены зона для городских мероприятий и пешеходная аллея. Будет установлен двухступенчатый амфитеатр.

Кроме Пошехонья, победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды стали Переславль-Залесский, Тутаев и Углич, где в 2021 году также будут реализованы проекты по благоустройству. Общая сумма средств, выделенных на эти цели из федерального бюджета, составляет 280 млн руб.

София Бастрыгина