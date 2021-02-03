В ХМАО будут судить виновника аварии, в которой погибли беременная женщина и младенец

СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) завершил расследование уголовного дела 29-летнего жителя села Сосьва Березовского района, сообщила пресс-служба СКР по ХМАО. Ему вменяется причинение смерти по неосторожности двум людям (ч.3 ст. 109 УК РФ).

Следствие установило, что в ноябре 2020 года мужчина на Niva Chevrolet переправлялся по льду через реку Северная Сосьва в 12 км от деревни Сосьва. Водитель не имел удостоверения и регистрационных документов на транспортное средство. В машине находились восемь человек, в том числе трое детей и беременная женщина.

Обвиняемый не обратил внимание на перегруженность автомобиля и увеличил скорость в сторону противоположного берега. По данным следствия, из-за плохой видимости он выехал на незамерзший участок реки, где автомобиль провалился под воду. В результате погибли 29-летняя беременная женщина и пятимесячный ребенок.

Мужчина признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Михаил Мананников