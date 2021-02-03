Экс-глава Удмуртии Соловьев выступил с последним словом на рассмотрении апелляции

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, ранее осужденный за получение взяток, выступил на рассмотрении апелляции в Верховном суде с последним словом. Об этом сообщает корреспондент “Ъ-Удмуртия” с места событий.

«Обращаясь к суду я пытался обосновать свою точку зрения и доказать свою невиновность. Также хотелось бы попросить прощения у своей семьи, которую я люблю и во многом благодарен ей. Считаю себя виноватым только перед ней, но не в том, что я брал взятки, я их не брал. Прошу прощения за то, что уже четыре года вы постоянно находитесь под пристальным вниманием правоохранительных органов, обыски, объяснения. Это все сложно пережить, но хочется сказать, что это еще не конец надуманной истории в отношении меня. Пострадала вся семья и низкий поклон, хочу еще раз попросить прощения»,— отметил Александр Соловьев.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату. Решение по апелляции будет оглашено в 16:30.

Напомним, что октябре 2020 года Завьяловский райсуд признал Александра Соловьева виновным в получении взяток. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в 275 млн руб.