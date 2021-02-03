Обещаем удивить: новый супермаркет «Табрис» в Краснодаре Новый светлый и уютный супермаркет в Краснодаре начнет свою работу 5 февраля с 12:00

Магазин будет располагаться на улице Петра Метальникова, 32/1 и обещает стать комфортным местом покупок для всех жителей района. Новый супермаркет «Табрис» будет работать в круглосуточном режиме, а его торговая площадь составит 1410 квадратных метров. Помимо широкого ассортимента товаров повседневного спроса, блюд собственного приготовления, необычных товаров со всего света в новом супермаркете есть множество нюансов, которые сделают привычный поход за покупками приятнее и удобнее.

Например, те, кто особо ценит свежесть, смогут воспользоваться соковыжималкой в зале и самостоятельно приготовить апельсиновый сок, а также попробовать свежеиспеченный хлеб и выпечку из собственной пекарни. Наблюдать за приготовлением фирменных блюд можно благодаря открытой кухне с печью, мангалом и теппаном. Ценителей благородных напитков непременно порадует обширная коллекция вин и крепкого алкоголя. В винотеке «Табрис» можно найти алкогольные напитки от местных виноделен и мировых производителей, а профессиональный кавист поможет с выбором вина для любого случая. Также к услугам покупателей кассы самообслуживания с безналичной и наличной оплатой и уютное кафе, чтобы процесс покупок был максимально комфортным.

Открытие супермаркета пройдет в будничном формате с соблюдением всех санитарных норм и мер по профилактике COVID-19.