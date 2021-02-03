Суд не стал ужесточать приговор экс-полицейским из Нефтекамска, осужденным за пытки

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Янаульского районного суда Башкирии в отношении экс-начальника нефтекамского уголовного розыска Ильвира Сагитова и его подчиненного, старшего оперуполномоченного Радима Хайруллина, сообщает региональное отделение Комитета против пыток.

В ноябре 2019 года судья Янаульского районного суда Юлия Даутова признала экс-полицейских виновными в превышении полномочий (п.п а,б ч.3 ст. 286 УК) и приговорила к трем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В 2016 году Ильвир Сагитов и Радим Хайруллин избивали и пытали током жителя Нефтекамска Венера Мардамшина, требуя, чтобы тот признался в похищении местной жительницы. В 2018 году судья Нефтекамского городского суда Ибрагим Даутов признал их непричастными к совершению инкриминируемого преступления, однако в сентябре того же года Верховный суд Башкирии отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение.

Как пояснил "Ъ-Уфа" юрист Комитета против пыток Евгений Литвинов, организация готовит иск к экс-полицейским о компенсации морального вреда, причиненного Венеру Мардамшину.

Анна Соколова