Минобороны РФ взыскало 10 млн рублей с завода «Нижегородский теплоход»

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования Минобороны РФ и взыскал 10,7 млн руб. с ОАО «Завод “Нижегородский теплоход”» в качестве неустойки за срыв сроков поставки двух больших картографических катеров. Всего ведомство просило взыскать с предприятия 503 млн руб., сообщается в картотеке дел суда.

Минобороны РФ насчитало неустойку за период с 10 ноября 2018 года по 20 июня 2019-го. В ходе рассмотрения дела ведомство скорректировало расчеты и снизило размер неустойки до 71 млн руб. Завод «Нижегородский теплоход» настаивал, что сроки сдачи катеров были сорваны не только по вине исполнителя, но в том числе по вине заказчика – в частности, Минобороны РФ рассматривало документы дольше положенного срока (133 рабочих дня, или 204 календарных). Также на срыв сроков повлияли обстоятельства непреодолимой силы – погодные условия, которые мешали провести испытания катеров.

Суд пришел к выводу, что размер неустойки составляет 64,5 млн руб. Так как в срыве сроков исполнения контракта оказались виноваты обе стороны, размер начисленной неустойки снижается в два раза до 32,2 млн руб. Однако эта сумма является несоразмерной последствиям нарушения условий контракт, поэтому суд постановил взыскать с «Нижегородского теплохода» 10,7 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Завод Нижегородский теплоход» было зарегистрировано на Бору в 1993 году. Уставный капитал составляет 60,3 тыс. руб., основной вид деятельности – строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Временно исполняющм обязанности гендиректора является Станислав Кругляшов. Около 30% долей компании находятся в собственности ООО «Электропривод-центр» (Москва), около 28% принадлежат АО «Вега» (Москва), еще 25,5% – АО «ЮЦСС» (Астрахань). По итогам 2019 года при выручке в 877,5 млн руб. прибыль компании составила 30 млн руб.

Анастасия Еремина