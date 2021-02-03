Табачную фабрику в Ярославле продали неизвестному покупателю

Британская компания Imperial Tobacco продала принадлежащую ей табачную фабрику «Балканская звезда» в Ярославле, а также расположенный в городе складской комплекс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на консалтинговую компанию JJL, которая выступала консультантом сделки по продаже ярославской табачной фабрики.

В сообщении отмечается, что Imperial Tobacco продала эти активы в связи прекращением производства на ярославском предприятии. Работа фабрики «Балканская звезда» в Ярославле была остановлена в 2016 году. Предприятие является старейшей табачной фабрикой России.

Компания JJL не называет покупателя ярославской табачной фабрики, а также сумму, за которую она была продана. Отмечается, что общая площадь проданных административных и складских зданий составляет 67 тыс. кв. м. Они расположены на земельных участках площадью 12 га. Продано, в том числе, главное здание «Балканской звезды» площадью 37 тыс. кв. м, которое находится в историческом центре Ярославля и занимает участок площадью 3 га. Кроме того, проданы склады общей площадью 30 тыс. кв. м., расположенные на участке в 9 га, расположенном в Дзержинском районе.

По данным компании JJL, новый владелец фабрики, возможно, перепрофилирует ее в объект коммерческой недвижимости. В консалтинговой компании не исключают, что в дальнейшем фабрика может быть использована как площадка для реализации жилищного проекта.

Антон Антонов