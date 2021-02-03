ВТБ в 2021 году планирует запустить три новых партнерства в рамках открытой экосистемы, развиваемой на базе цифрового банка. По мнению зампреда банка Анатолия Печатникова, партнерский подход является сейчас оптимальным для развития банковского бизнеса с точки зрения риска инвестиций и потенциального эффекта. Печатников отметил, что ВТБ определил шесть ключевых индустрий для развития: технологические компании, сервисы объявлений, электронная коммерция и ритейл, телеком, индустрия развлечений и транспортная отрасль. Первым партнером банка еще в 2020 году стала розничная сеть «Магнит», а в 2021-м планируется запуск с тремя новыми игроками. Стратегическая цель банка – благодаря партнерским проектам дополнительно привлечь несколько миллионов клиентов.

Главный дизайнер BMW Домагой Дукеч в интервью Top Gear прокомментировал многочисленные критические отзывы в отношении радиаторной решетки с огромными «ноздрями», которой комплектуются все современные машины баварского бренда. По его словам, такая реакция не вызывает у него удивления. Он считает, что у всех должно быть свое мнение, которое может диаметрально отличаться. Более того, он уверен, что особенные автомобили обязательно должны иметь яркие отличительные черты, не присущие другим машинам.

Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica, которая будет заниматься производством вакцины «Спутник V», ожидает от регулятора одобрения третьей фазы клинических испытаний на этой неделе или в начале следующей. Об этом в интервью Reuters сообщил глава компании Фернандо Маркес. Он заявил, что опубликованные накануне научно-медицинским журналом The Lancet результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V», продемонстрировавшие высокую эффективность вакцины, помогут ускорить процесс одобрения испытаний.