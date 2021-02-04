Новикомбанк раскрыл карты

Отношение к дебетовой карте как к виртуальному кошельку давно уже в прошлом — сегодня карты умеют очень многое. Это возможность не только оплачивать покупки без наличных, но и зарабатывать на кэшбэках и скидках, получать бонусы от партнеров банка и иметь доступ к выгодным условиям по другим продуктам банка-эмитента. Но и все это далеко не полный перечень того, что умеет социально-платежная карта работника «Ростеха», которую выпускает Новикомбанк.

Новикомбанк стал выпускать карту работника «Ростеха» в 2018 году, и на сегодняшний день количество эмитированных карт уже превысило 350 тыс. штук. Этими картами активно пользуются и сотрудники самой Госкорпорации, и работники предприятий, входящих в «Ростех». Только за 2020 год количество клиентов, получающих зарплату на карту Новикомбанка, увеличилось в 1,5 раза. Более 70% держателей карты используют ее не только для получения зарплаты, но и для покупок, отмечают в Новикомбанке. И это очень хороший показатель, ведь, как показывает практика, если зарплатная карта не отличается никакими преимуществами, сотрудник будет расплачиваться альтернативным пластиком.

Примечательно, что с самого начала карта работника «Ростеха» задумывалась не просто как платежное средство, а как карта с широким набором привилегий, чтобы с ее помощью сотрудник мог полностью удовлетворить потребность в любых финансовых продуктах и услугах, а также получал бонусы по программам лояльности.

За каждым предприятием закрепляется персональный менеджер, и благодаря услуге «Банк на работе» сотрудники могут оформить банковские продукты на территории организации, тем самым экономить свое время и отказаться от визитов в офис.

Выгодные сервисы

Социально-платежная карта Новикомбанка открывает доступ сразу к нескольким бесплатным сервисам. Важное преимущество — возможность бесплатно снимать наличные в любых банкоматах на территории России без ограничений по сумме. Также через систему быстрых платежей можно перевести денежные средства без взимания комиссии на карту любого банка по номеру телефона. Пополнять карту тоже очень просто — это можно сделать в банкомате любого банка с функцией приема наличных.

СМС-информирование по карте совершенно бесплатно, причем по всем операциям без ограничений. Каждому клиенту предоставляется доступ к современному мобильному приложению, через которое можно осуществить все банковские операции и бесплатно совершать платежи в пользу огромного количества получателей. В приложении можно оплачивать услуги ЖКХ без комиссии.

За 2020 год количество клиентов, использующих дистанционные каналы обслуживания Новикомбанка, значительно возросло. На данный момент более 90% клиентов—получателей зарплаты на карту работника «Ростеха» подключены к ДБО, что на 23% выше, чем в начале 2020 года.

Социально-платежная карта эмитируется на базе национальной платежной системы «Мир», поэтому даже в случае введения международных санкций клиенты могут не опасаться за доступ к своим средствам. По желанию клиента к карте «Мир» может быть выпущена бесплатно карта международной платежной системы Visa. Также клиенту доступен выпуск до четырех бесплатных карт для членов семьи.

Карту можно привязать к смартфону — работает технология Samsung Pay («Мир», Visa, MasterCard), Google Pay, Mir Pay (для смартфонов на OC Android), Apple Pay (для карт Visa и MasterCard).

Программа лояльности

Каждый современный банк стремится предложить клиенту интересную программу лояльности, а у Новикомбанка их целых пять! Это собственная программа «Кэшбэк» — до 5%, программа лояльности платежной системы «Мир» с кэшбэком до 20%, программа «Город» с бонусами до 50% от потраченных сумм на покупки у партнеров программы. Также в мобильном приложении держателям карты предоставляется доступ к уникальной опции — кэшбэк от производителей товаров.

Кроме этого, действует программа «Бонусы», подключив которую клиенты могут получать вознаграждение в размере до 20% от суммы покупок, оплаченных картами банка. Механизм начисления и списания бонусов максимально прозрачен — чем выше категория карты и объем покупок, тем больше вознаграждение. Накопленные бонусы можно обменять на товары различных категорий, подарочные сертификаты магазинов-партнеров и путешествия (авиа- и ж/д билеты, бронирование номеров в отелях) на сайте программы лояльности. Клиент может оплатить бонусами 100% стоимости покупки без ограничений.

Сколько же можно заработать, расплачиваясь социально-платежной картой Новикомбанка? Совершая покупки на сумму 30 000 руб. в месяц и подключив к карте программу «Бонусы», клиент получит порядка 1000 бонусов (включая 500 приветственных) и не менее 500 бонусов в следующие месяцы. То есть за год он накопит не менее 6500 бонусов, где 1 бонус = 1 руб. Почему не менее 6500 бонусов? Потому что если клиент будет использовать спецпредложения банка, то будет получать еще до 20% от покупок дополнительными бонусами. А 6500 бонусов, это, по сути, 6500 руб., на которые клиент может выбрать себе вознаграждение с платформы лояльности Новикомбанка. Максимальная сумма бонусов в месяц — 5000 вне зависимости от категории карты, однако эту сумму можно увеличить, подключив программу лояльности (кэшбэк / бонусы) к нескольким счетам. Например, подключив бонусы к счету зарплатной карты и счету кредитной карты, можно получать до 10 000 бонусов в месяц.

«Тройка» для москвичей

Для москвичей карта «Мир» выпускается с встроенным приложением «Тройка» — это уникальное решение, которое включает в себя функции стандартной банковской карты и все функции карты «Тройка». «Тройка» является самым удобным и выгодным способом оплаты проезда на общественном транспорте Москвы, включая оплату городского проката велосипедов, а также открывает доступ к основным достопримечательностям столицы.

Честные ставки

Новикомбанк предлагает своим клиентам выгодные условия по банковским продуктам.

Кредитные предложения для держателей СПК отличаются прозрачностью условий, ставки фиксированы и значительно ниже, чем предлагают банки-конкуренты. После одобрения кредитной заявки для клиента не будет сюрпризов — будет одобрена именно та ставка, по которой была подана заявка. В отличие от многих банков, обещающих выгодную ставку только при оформлении полиса страхования жизни, условия по продуктам Новикомбанка не содержат никаких подводных камней и дополнительных требований.

В настоящее время потребительский кредит на любые цели и рефинансирование кредитов сторонних банков можно получить по ставке от 10,4%1 до 12,5%2, а рефинансировать ипотеку — под 7,8%3. Минимальная ставка по ипотеке в Новикомбанке сегодня — 5,85%4 годовых. Держатель карты получает повышенную ставку по вкладу, для открытия депозита не нужно приходить в отделение — все можно сделать через мобильное приложение.

Также есть специальные условия по услугам страхования в ведущих страховых компаниях (МАКС, «Ингосстрах», ООО «СК “Согласие”», САО ВСК). Держатели карты могут получить скидку до 35% на страхование имущества, страхование автомобиля каско, страхование жизни и здоровья, страхование при выезде за рубеж членов семьи. Кроме того, держателям карт доступны льготные туристические программы с предоставлением скидок.

Инструмент поддержки

Социально-платежная карта используется не только для начисления зарплаты и как платежный инструмент, но и для реализации социальных программ «Ростеха», в том числе медицинских, страховых, в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и санаторно-курортного обслуживания.

Новикомбанк и Корпорация на постоянной основе привлекают к проекту новых партнеров из числа многопрофильных медицинских клиник, розничных сетей, туроператоров и т. д., доказавших свою надежность и имеющих прочную деловую репутацию.

Отдельно стоит отметить участие Новикомбанка в реализации жилищной программы Корпорации, суть которой в том, что работодатель компенсирует (субсидирует) проценты или первоначальный взнос на ипотеку. Новикомбанк со своей стороны предоставляет максимально льготные условия кредитования как в части процентных ставок, так и в части требований к заемщикам. Участники Жилищной программы отбираются на основании профессиональных и социальных факторов, а также стажа работы в Корпорации.

Премиум-класс

Социально-платежная карта Новикомбанка является картой премиального уровня. При этом держателям карты не надо платить ни за обслуживание, ни за СМС-информирование. Карта подойдет как тем, кто активно использует наличные, ведь снимать деньги можно в любом банкомате любого банка, так и тем, кто отдает предпочтение безналичным расчетам. В рамках программы лояльности можно, оплачивая картой товары и услуги, получать кэшбэк и бонусы. С такой зарплатной карты нет смысла переводить деньги на другой пластик, так как предлагаемые условия не уступают лучшим предложениям лидеров банковского рынка.

Преимущества карты Новикомбанка высоко оценили независимые эксперты. В 2020 году Новикомбанк стал лауреатом ежегодной премии Retail Finance Awards в специальной категории «Эмпатия» за разработанную банком бонусную программу по картам. Премия Retail Finance Awards — одна из самых значимых российских наград в области развития розничных финансов.