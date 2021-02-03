Главный тренер казанского «Зенита» уйдет с поста по итогам сезона

Наставник «Зенит-Казань» Владимир Алекно уйдет со своей должности по окончании текущего сезона. Об этом сказал вице-президент команды Ильхам Рахматуллин, передает РИА «Нoвости».

«Алекно покинет пост главного тренера „Зенита“ после окончания сезона по своему желанию. Он уведомил об этом клуб», — сказал господин Рахматуллин. Кто сменит специалиста, не уточняется.

Господин Алекно был наставником «Зенита» с 2008 года. Вместе с ним казанцы девять раз выиграли чемпионат России и пять раз побеждали в Лиге чемпионов.

"Ъ-Казань"