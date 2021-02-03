Спрос на долгосрочную аренду жилья в Ижевске вырос за 2020 год на 49%

По итогам 2020 года спрос на долгосрочную аренду жилья в Ижевске вырос на 49%. При этом средние цены остались на уровне 2019 года — 12 тыс. руб. в месяц, а предложение сократилось на 4%, сообщает пресс-офис сервиса «Авито».

Отметим, что в целом по России спрос на долгосрочную аренду недвижимости вырос за 2020 год на 16%. Предложение также выросло на 4%. При этом средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир не изменилась, студий — выросла на 4% — до 13 тыс. руб., трехкомнатных — на 18% до 20 тыс. руб., четырехкомнатных — на 40% до 28 тыс. руб.