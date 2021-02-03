В Республике Алтай в отставку ушел министр регионального развития

Министр регионального развития Республики Алтай 52-летний Олег Пьянков ушел в отпуск с последующим увольнением. Соответствующий указ подписал 3 февраля глава региона Олег Хорохордин. Информацию об этом “Ъ-Сибирь” подтвердил пресс-секретарь главы Михаил Максимов. Исполнять обязанности будет его первый заместитель Петр Громов.

Господин Пьянков занял пост еще при бывшем губернаторе Александре Бердникове. Последний назначил его на должность исполняющего обязанности министра перед своим уходом в марте 2019 года. В декабре того же года новый глава Олег Хорохордин подписал указ о назначении его министром. На посту он сменил Николая Кондратьева, которого уволили за срыв стройки ледового дворца.

Олег Пьянов окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления, Сибирскую академию государственной службы. В 2014 - 2019 годах руководитель Государственной жилищной инспекции Республики Алтай.

Юлия Сасевич