Врио министра строительства Башкирии может быть назначен Егор Родин

Временно исполнять обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии будет Егор Родин, сообщает ИА «Башинформ». С ноября 2015 года он занимает должность заместителя министра. Сам господин Родин пока эту информацию не комментирует. Он попросил дождаться официального опубликования указа.

1 февраля глава минстроя республики Рамзиль Кучабаев был задержан, а затем обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве и вводе в эксплуатацию очистных сооружений в селе Маячный в Кумертау. Вчера Кировский райсуд поместил его под стражу на два месяца до окончания следствия. Господин Кучарбаев возглавил министерство в декабре прошлого года. До этого он занимал должность первого заместителя председателя госкомитета по строительству и архитектуре.

Влада Шипилова