Дорожную разметку в Башкирии нанесет компания из Оренбургской области

Управление дорожного хозяйства Башкирии по итогам конкурса заключит контракт на нанесение дорожной разметки на дорогах регионального и межмуниципального значения с компанией из Оренбургской области — ООО «Вектор», сообщается на сайте госазакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 647,81 млн руб. с дисконтом 0,15%, за 646,81 млн руб. Второй участник, московское ООО «Эксперт» (принадлежит Маргарите Вдовиной), готов был выполнить работы за 595,97 млн руб. (дисконт 8%), однако конкурсная комиссия отдала предпочтение «Вектору», так как он получил за квалификацию 40 баллов, а «Эксперт» — только 20. Третий участник, московское ООО «НПО Русавтодор» (принадлежит Дмитрию Литвиненко), предложил исполнить контракт за 615,42 млн руб. (дисконт 5%), его квалификация была оценена в 20 баллов.

Нанесение разметки нужно выполнить до 15 июня 2022 года термопластиком и красками на 627 дорогах Башкирии. Общая длина разметки составит 13,65 тыс. км, из них 7,07 тыс. км — на дорогах межмуниципального значения. По завершению гарантийных обязательств необходимо повторно нанести краску до 15 ноября 2022 года.

ООО «Вектор», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2016 года. Владельцем является Александр Петайкин. Компания занимается строительством дорог и магистралей. В 2019 году выручка компании составила 2,53 млрд руб., чистая прибыль — 152,64 млн руб. В 2020 году компания заключила четыре госконтракта на общую сумму 828,53 млн руб.

Майя Иванова