«Развитие» застроит ветхий квартал на Ленинском проспекте Воронежа

Структура воронежской ГК «Развитие» Сергея Гончарова — СЗ «ЛТДМ “Развитие”» выиграла торги на право застройки ветхого квартала в Воронеже, ограниченного улицами Героев Стратосферы, Меркулова, Кулибина и Ленинским проспектом. Площадь участка составляет 1,1 га, сообщило DeFacto.

В торгах также принимало участие ЦПК «Финансирование капитального строительства», которое предложило 3,76 млн руб. при начальной цене 3,58 млн. «Развитие» было готово заплатить 3,94 млн руб. Компания должна будет к июню 2021-го разработать и согласовать с мэрией план развития территории, к июню 2025-го — расселить три трехэтажных ветхих дома, к лету 2027-го — снести дома, до 2030-го — застроить участок. Предполагается возведение зданий от четырех до восьми этажей, максимальная доля застройки — 50%.