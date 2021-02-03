Нарушения противоэпидемического режима выявлены на 98 предприятиях края

Сотрудники Роспотребнадзора выявили в прошлом месяце нарушения противоэпидемических требований на 98 предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, транспорта, медицины, культуры и спорта, торговли и образования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего было проверено более 1 тыс. объектов. Нарушения зафиксированы по всему Пермскому краю: в Перми, Кизеле, Куеде, Орде, Верещагино, Горнозаводске, Березниках, Кунгуре, Чусовом, Добрянке, Александровске, Полазне, Чайковском, Лысьве, Соликамске, Кудымкаре, а также в населенных пунктах Пермского, Добрянского, Еловского, Кунгурского, Ординского, Гайнского, Кудымкарского, Октябрьского, Нытвенского, Юсьвинского, Куединского районов.

Среди основных нарушений Роспотребнадзор отметил отсутствие у работников масок и перчаток, отсутствие в помещениях устройств для обеззараживания воздуха, антисептиков, «входного фильтра» и так далее.