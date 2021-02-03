В ближайшее время Свердловская область получит 60 тысяч доз вакцины от COVID-19

Свердловская область получит 15 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции сегодня, 3 февраля, через три дня в регион доставят еще 45 тыс. доз, сообщил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков. Всего в регион поступило около 60 тыс. доз вакцины.

По словам господина Крекова, на следующей неделе в область поступит партия из 60 тыс. доз вакцины от коронавируса. «Мы не останавливаем ни на один день вакцинацию. Более того, ее темпы будут нарастать, начиная с завтрашнего-послезавтрашнего дня. Вакцина отправиться в те города, где ее пока не было», — сказал он.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Свердловской области началась в конце 2020 года. В первую очередь она касалась медиков и педагогов, однако сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет. На 3 февраля первым компонентом вакцины в регионе привиты более 43 тыс. человек, около 8 тыс. завершили вакцинацию.

С начала пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 71 479 случаев заболевания COVID-19. Более 63 тысяч пациентов уже выздоровели, 2 079 больных скончались.

Михаил Мананников