Получать технические средства реабилитации инвалидам станет проще

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2 февраля в ходе приёма граждан сенатор РФ от Воронежской области Сергей Лукин проинформировал заявителей о появлении нового закона об электронном сертификате для покупки инвалидами технических средств реабилитации.

О проблемной ситуации с обеспечением памперсами ребенка-инвалида сенатору рассказала Ирина Денисова. Мама троих детей, обратилась к Сергею Лукину с просьбой восстановить справедливость. Её 15-летний сын должен обеспечиваться бесплатными средствами ухода – памперсами – в том объеме, который предусмотрен законодательством. Однако график их предоставления не всегда отвечает потребностям ребенка, из-за особенностей регламента бывают продолжительные перерывы. Да и качество памперсов вызывает нарекания.

Заместитель управляющего Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования Ольга Гаврилова, отвечая на вопрос Сергея Лукина, заверила, что средства ухода в объеме квот по двум периодам будут доставлены заявительнице до конца текущей недели.

Для того, чтобы в дни ожидания мальчик не испытывал дискомфорта, сенатор передал Ирине упаковку остро необходимых в настоящий момент памперсов.

Также Сергей Лукин проинформировал Ирину Денисову о том, что 30 декабря 2020 года Президент России Владимир Путин подписал закон об электронном сертификате для покупки инвалидами технических средств реабилитации, лекарств и лечебного питания.

— В России насчитывается около 12 миллионов граждан с инвалидностью, включая 670 тысяч детей-инвалидов. Ежегодно за техническими средствами реабилитации обращаются 1,6 млн человек. Новый механизм позволит инвалидам получать необходимые средства реабилитации сразу и без необходимости тратить собственные финансы, - отметил сенатор.

Сумма компенсации за покупку будет привязана к банковской карте «МИР» гражданина. Покупку он будет делать, самостоятельно выбрав подходящий товар. Однако израсходовать бюджетные деньги получится только на то техническое средство, которое предусмотрено индивидуальной программой реабилитации.

— Применение этого закона не только повысит эффективность реабилитации инвалидов, но и будет способствовать повышению качества продукции за счет формирования конкурентных условий. У граждан появится дополнительная альтернатива – можно будет не только получить изделие в Фонде социального страхования, купить за собственные средства и дождаться компенсации, но и воспользоваться электронным сертификатом сразу при покупке, - подчеркнул Сергей Лукин.