03 февраля, среда
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В Оренбуржье суточный прирост зараженных COVID-19 снизился до уровня 0,4%

В Оренбуржье зафиксировано 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Показатель снижается в течение девяти дней. При этом суточный прирост числа инфицированных в регионе снизился до уровня 0,4%, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 34 555. Умер 492 человека, в том числе пять пациентов за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов


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