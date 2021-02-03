«Никаких запретов на посещение трибун не будет»

В Австралии стартовал теннисный сезон. Впервые во время пандемии на трибуны были допущены болельщики. Это произошло на кубке ATP Cup. Турнир Большого шлема Australian Open также планируется провести при полных трибунах. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Похоже, с финансовой точки зрения пандемия коронавируса тенниса не коснулась. Призовой фонд Australian Open увеличен до $55 млн, и это несмотря на тот факт, что на двухнедельный карантин организаторы потратили больше $30 млн. Кстати, условия карантина у всех были разные. Спортсменов разбили на две группы риска, что наверняка повлияет на будущие результаты, уверен заслуженный тренер Борис Собкин: «Давайте разделим карантин на две разных части. Одна — для основной массы, другая — жесткий карантин для 70 с лишним человек. Все готовились, была нагрузка. Потом в январе такой резкий сброс нагрузки, идет раскоординация и так далее. Поэтому у этих бедолаг, которые попали в жесткий карантин, задача быть бы живыми, им бы уехать из Австралии без травм».

Хотя даже те, кто проходил так называемый мягкий карантин, были в разных условиях. Лидеров во главе с Новаком Джоковичем поселили в другом штате в номерах с большими террасами, что вызвало недовольство остальных спортсменов. Но Джокович — главный претендент на победу в Мельбурне. 45% вероятности с точки зрения букмекеров — это серьезно. Готовность побеждать он подтвердил и на турнире ATP Cup, который проходит в эти дни в Австралии и дает возможность подготовиться к первому турниру Большого шлема в сезоне. Российские надежды на Australian Open — Даниил Медведев и Андрей Рублев — тоже свои матчи на ATP Cup выиграли. Хотя все эти победы сейчас ничего не значат, уверен Борис Собкин:

«Было такое понятие — весенний футбол. У меня есть такое понятие, как январский теннис. Даже в мирное время в январе Australian Open был всегда в этом смысле самым непредсказуемым турниром, потому что очень сложно было определить, кто в какой форме после предсезонной подготовки и так далее. То есть сейчас это вообще задача со многими неизвестными».

К сожалению, в этот раз в Австралии впервые за последние 23 года не сыграет легендарный Роджер Федерер. Он восстанавливается после операции на колене. Под вопросом выступление Рафаэля Надаля, который отказался играть в матче ATP Cup, сославшись на проблемы со спиной. У женщин таких потерь нет, как, впрочем, и явной фаворитки.

Здесь среди соискательниц и японка Наоми Оскака, которая заработала за прошлый год $37,5 млн, и титулованная Серена Уильямс, которой уже 39 лет, и румынка Симона Халеп. Россиянок среди претенденток на победу нет.

Зато никаких запретов на посещение трибун в этот раз не будет, что важно не только для болельщиков, но и для спортсменов, отмечает теннисный эксперт “Ъ” Евгений Федяков: «Мы же прекрасно помним выход Даниила Медведева в финал US Open в 2019 году, какое там значение на самом деле имели болельщики, которые, с одной стороны, относились к Дане сначала негативно, но он на фоне этого негатива имел возможность себя заводить, и это сказалось на игре в положительную сторону. Не факт, что так будет, скажем, и в Австралии. Но просто, что касается влияния болельщики в теннисе на ход игры, мне кажется, это ярчайший пример».

Похоже, Австралия стала первой страной, которая уверена, что полностью справилась с коронавирусом, и жесткие карантины, через которые прошли теннисисты, помогут свести все заражения к нулю. Так ли это, мы узнаем только после открытого чемпионата Австралии, который стартует 8 февраля.