«Август Логистика» стала резидентом ОЭЗ «Липецк» с проектом логоцентра

Структура АО «Август» ООО «Август Логистика», планирующее строительство логоцентра, стало резидентом особой экономической зоны «Липецк». Об этом в своем Instagram сообщил курирующий экономику вице-губернатор Дмитрий Аверов.

Впервые АО «Август» заявило о строительстве комплекса на 20 тыс. паллетомест за 500 млн руб. в сентябре 2020 года. Речь шла о возведении распределительно-сортировочного центра средств защиты растений для предприятий агропромышленного комплекса Липецкой области и соседних регионов. Теперь господин Аверов подтвердил эти параметры, отметив, что строительство начнется летом, а сдать объект планируется в 2022 году.

Олег Мухин