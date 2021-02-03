В Ярославской области возобновили выдачу льготной ипотеки

В Ярославской области в рамках программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» возобновили выдачу льготных ипотечных займов, в которых процентная ставка субсидируется за счет бюджета региона, сообщили в пресс-службе областного правительства. В реализации программы участвует региональное агентство ипотечного жилищного кредитования.

По данным пресс-службы, в рамках региональной программы льготную ипотеку могут оформить граждане, проживающие и зарегистрированные на территории области и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Также такую социальную поддержку могут получить многодетные семьи, граждане, которые проживают в коммунальной квартире или с людьми, страдающими тяжелыми заболеваниями. Для получения льготной ипотеки установлен размер минимальной суммы собственных средств в объеме не менее 20% от общей стоимости приобретаемого жилья.

«Льготы по кредиту распространяются на первичный рынок жилья или на дома, которые были сданы не более 4 лет назад, и сделка заключается с первым владельцем квартиры. Еще одно условие: гражданин никогда ранее не реализовывал право улучшения жилищных условий с использованием бюджетных средств»,— уточнили в пресс-службе регионального правительства.

София Бастрыгина