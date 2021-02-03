В Хакасии может быть построена микроГЭС для туркластера Горный

В Республике Хакасия для развития туристического кластера Горный может быть построена микроГЭС мощностью до 50 кВт. По данным правительства региона, строительство предполагается в горной местности. Проект предусматривает освоение энергии небольших водотоков рек Большой Он и Она. Он был рассмотрен на встрече властей региона с гендиректором компании «Гидротех» Андреем Михалевым и представителями заповедника «Хакасский».

Сейчас планируется провести изыскательские работы, техническо-экономическое обоснование проекта, а также составить «дорожную карту» развития системы альтернативной энергетики, сообщает республиканское правительство.

Оксана Павлова