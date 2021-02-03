TikTok вошел в топ-5 популярных соцсетей Прикамья

Впервые в топ-5 соцсетей Прикамья, по итогам 2020 года, попал TikTok. Любители развлекательного видео в нашем регионе подняли его сразу на четвертое место по популярности. Впрочем, лидером рейтинга остается соцсеть «ВКонтакте». Традиционно пользователи «ВК» активнее других делятся фотографиями, смотрят и загружают ролики, слушают музыку и подкасты. Второе место принадлежит Instagram, третья строчка – за «Одноклассниками». Крупнейшая соцсеть в мире – Facebook занимает лишь пятую строчку. Такими данными поделились специалисты МегаФона. Аналитики оператора проанализировали обезличенную информацию по объему передачи данных со смартфонов.

Где смотрят. YouТube и «ВКонтакте» остаются самыми популярными ресурсами, на которых жители Пермского края смотрят онлайн-видео. Каждый третий гигабайт трафика используется для просмотра роликов на этих сервисах. Связисты также рассказали, что пермяки смотрят в три раза больше онлайн-видео, чем жители соседних регионов – Удмуртии и Коми.

Любимый мессенджер. По данным телеком-аналитиков, пермяки чаще общаются в WhatsApp. Впрочем, по итогам 2020 года, трафик, который приходится на этот мессенджер, лишь на несколько процентов превысил объем данных, переданных в Viber.

Какие смартфоны выбирают. Каждый пятый пермяк выходит в интернет со смартфона Samsung, а каждый шестой использует Huawei. В топе популярных также закрепился Xiaomi, следом идет Apple. По количеству «яблочных» телефонов в сети пермяки в три раза отстают от свердловчан, но при этом обгоняют остальных соседей – Кировскую область, Республику Коми и Удмуртию.