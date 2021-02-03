«Беседовать будут о насущном — о будущем культуры»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, чему посвящены подкасты модного дома и кто приглашен в них поучаствовать.

Положа руку на сердце формат различных образовательно-развлекательных программ онлайн порядком надоел. Но есть те, к которым все еще хочется найти время подключиться, такие, как у Chanel. Называются подкасты Chanel Connects. С кем же «соединяет» модный дом?

С такими интересными персонами, как Фаррелл Уильямс, Кира Найтли, Тильда Суинтон, Эс Дэвлин, Дженнифер Паркер, Лулу Ванг, Эдвард Эннинфул, Артур Джафа, Тамара Рохо, Акрам Хан и другие. Обобщенно их называют «деятелями культуры». Беседовать звезды кино, музыки, архитектуры, танца и моды будут о насущном — будущем культуры. Разумеется, без коронавирусного следа не обошлись. Одна из заявленных тем — новые границы, в широком смысле слова, у открывающихся после локдауна театров и галерей.

Вести все трансляции герои будут из своих домов. Некоторые из персон являются «друзьями бренда» и давно знакомы, другие встретятся в прямом эфире впервые. Смотреть Chanel Connects можно на сайте компании, в Spotify и Apple Podcasts. Начались трансляции 15 января. Для лучшего понимания формата приведу в пример одну из бесед. Актриса Кира Найтли обсуждала с режиссером Лулу Ванг, каково это — вырасти на эксцентричных комедиях, почему сильные женщины нужны в кино в кадре и за кадром и многое другое.