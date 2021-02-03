Средний размер выданного в Удмуртии потребкредита за 2020 год вырос на 22,6%

По итогам 2020 года средний размер потребительского кредита, выданного в Удмуртии, составил 175,32 тыс. руб. Это на 22,6% больше, чем в 2019 году, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России данный показатель вырос за год на 30,7% — со 169,3 тыс. руб. до 221,3 тыс. руб.

Самый большой средний размер потребкредита, выданного в декабре 2020 года, отметили в Москве (506,7 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (345,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (344,9 тыс. руб.), Московской (331,9 тыс. руб.) и Свердловской (246,1 тыс. руб.) областях. Наибольший рост размера показателя за год отметили в Кемеровской области (на 52,8%), Алтайском крае (на 46,2%), Оренбургской области (на 43,3%), Татарстане (на 39,3%) и Омской области (на 37,6%).

«После некоторого снижения среднего чека потребительского кредита весной прошлого года, в октябре был установлен рекорд — почти 234 тыс. руб. Однако, в последние два месяца 2020 года средний размер потребкредита несколько снизился. В свою очередь выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. В целом, это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется. Значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика остается для банков определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Поэтому в этом году потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.