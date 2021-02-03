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Саратовский чиновник подозревается в получении взятки за информацию об аукционах

В Октябрьском районе Саратова Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела одного из учреждений города по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере). Об этом сообщили в СКУ СКР по региону.

По версии следствия, 29 января начальник отдела получил от руководящего должностного лица коммерческой организации первую часть взятки в размере 100 тыс. руб. от общей суммы в 200 тыс. руб. за предоставление информации о подготовке и проведении электронных аукционов на поставку и монтаж комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Противоправные действия получателя взятки пресекли сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Мария Шахрай


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