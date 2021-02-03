Заведующая детсадом из Оренбуржья осуждена за присвоение зарплаты подчиненных

Бузулукский районный суд Оренбургской области вынес приговор заведующей детским садом из села Грачевка. Женщина признана виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«В суде установлено, что заведующая дошкольным образовательным учреждением, превышая свои должностные полномочия, требовала от двух своих подчиненных передачи ей части заработной платы, полученной за исполнение трудовых обязанностей по совместительству»,– говорится в сообщении.

В результате один из воспитателей детсада в течение года переводил деньги на банковский счет руководителя организации, установили прокуроры. Полученные средства женщина потратила на свои нужды. Суд оштрафовал обвиняемую на 40 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Георгий Портнов