Большинство казанцев поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю

Большая часть опрошенных казанцев (46%) выступила за переход на четырехдневную рабочую неделю. Еще 37% не поддерживают подобное нововведение, оставшиеся 17% затруднились ответить. Опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Отмечается, что в опросе участвовали представители 300 компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян из всех округов страны.

На вопрос о том, можно ли при четырехдневной рабочей выполнить такой же объем работы, как при стандартной пятидневной, 68% казанцев заявили, что это возможно. Еще 23% ответили, что у них не получится, а оставшиеся 9% затруднились дать ответ.

В РФ идею введения четырехдневной рабочей недели поддержали 48% респондентов, 33% опрошенных выступили против, еще 19% ответить затруднились.

"Ъ-Казань"