В Башкирии от коронавируса умерли еще три человека

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 167 заболевших коронавирусом, сообщает региональное министерство здравоохранения. Общее число заразившихся — 24 744 человека. В стационарах проходят лечение 408 пациентов, 65 из них находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В домашних условиях лечатся 5383 человека. За сутки от COVID-19 умерли еще три жителя Башкирии. Всего с начала пандемии в республике от коронавируса скончались 193 человека.

За прошедшие сутки в республике выявлено 154 заболевших внебольничной пневмонией.

Майя Иванова