Александр Хинштейн прокомментировал увольнение главы самарского бюро медсоцэкспертизы

Дмитрий Драч покинул пост руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области. Это случилось после обращений депутата Госдумы Александра Хинштейна в федеральное правительство. Об этом парламентарий написал в «Твиттере».

«Надеюсь, следующим шагом станет предъявление Дмитрию Драчу обвинения. Все доказательства есть. 4.09.18 его знакомая Э. Калмыкова получила комплекс зданий за 38,5 млн руб. 20.09.18 продала их Драчу под Главное бюро медико-социальной экспертизы Самарской области, но уже за 390 млн руб.»,– говорится в сообщении.

При этом ведомство Дмитрия Драча не проводило экспертизу стоимости объектов, отмечает парламентарий. Как сообщает депутат, также на этапе подготовки госконтракта организация вместо одного объекта капитального строительства купило десять разных построек, в том числе, металлический ангар. Хотя последний не предназначался для использования, чиновник оценил его стоимость в 30 млн руб. при максимальной цене 4,7 млн руб., отмечает Александр Хинштейн. Впоследствии Дмитрий Драч продал объект знакомой за 2,3 млн руб., говорится в сообщении депутата.

Дмитрий Драч с февраля 2016 года возглавлял главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. В марте 2019 года он был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Прокуратура установила, что в сентябре 2018 года мужчина заключил госконтракт на покупку десяти объектов недвижимости в исторической части Самары стоимостью 390 млн руб.

Впоследствии выяснилось, что она была завышена более чем вдвое. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Позже уголовное преследование Дмитрия Драча было прекращено, и он вернулся к работе. Главное бюро медсоцэкспертизы Самарской области и министерство труда России ситуацию не комментируют.

Георгий Портнов