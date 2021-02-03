Центры занятости населения модернизируют в Ижевске

В Ижевске модернизируют центры занятости населения. Они должны стать кадровым центром, а их сотрудники — консультантами для соискателей, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Также сотрудники центров будут проводить оценку сложившейся жизненной ситуации у каждого отдельного жителя, бизнес-ситуации у работодателей. Услуги центров будут предоставляться по принципу "одного окна". Эта система будет применяться при очном посещении центров, телефону и через мобильные приложения. Все услуги можно будет получить дистанционно»,— говорится в сообщении.