«К вашим услугам побережья двух морей»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как виды отдыха доступны в стране.

Сегодня Иордания, тем более что скоро Россия вроде бы возобновит авиасообщение с этим ближневосточным королевством. Страна интересная для любого путешественника. Здесь представлены все виды туризма: обзорный, исторический, пустынный, паломнический, подводный, пляжный, гастрономический, оздоровительный, экстремальный. И все они представлены весьма достойно.

Обязательно поднимитесь на воздушном шаре над пустыней Вади-Рам. Лучше это сделать рано утром, когда восходящее солнце разукрашивает ее поверхность в необычайные цвета — от белого и бежевого до красного и даже голубого. Здесь Стивен Спилберг снимал «Индиану Джонса», снимались и «Звездные войны», и «Марсианин», и множество других фильмов. Не привлекает пустыня? К вашим услугам побережья сразу двух морей — Красного и Мертвого. На первом обалденный дайвинг, на втором те самые лечебно-оздоровительные процедуры и полный релакс. Также можете посетить дивной красоты каньоны с водопадами, термальные источники и, конечно, легендарный скальный город Петра. Переночевать можно и в лагере кочевников, где-то за $30, с ужином и танцами, а можно и в роскошных апартаментах, примерно за $10-15 тыс. Есть и кемпинги и глэмпинги, и все что душе угодно.

Теперь, как обычно, кухня. Понятно, что она арабская, но, я бы сказал, со своими выразительными чертами. Попробуйте мансаф — это томленый ягненок. Поначалу я думал, что готовят его в сметанном соусе, но нет — это йогурт из овечьего или козьего молока, называется он джамид. Сказать, что вкусно — значит ничего не сказать. Ум отъешь — так будет точнее. Кстати, в Аммане, столице государства, в многочисленных кафе, ресторанах, антикварных лавках, на базарах, просто на улицах легко можно встретить короля или королеву, или принцев и принцесс совсем без охраны. Любят здесь монаршие особы ходить в народ, и народ их любит. Такие вот чудеса.