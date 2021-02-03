В Ярославской области выделили 214 млн рублей на улучшение работы пригородных поездов

В Ярославской области в 2021 году выделено 214 млн руб. на улучшение организации пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом на территории региона. Эти данные были приведены на заседании комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

По словам директора департамента транспорта правительства области Сергея Кайгородова, регион продолжит работу с перевозчиками по улучшению качества транспортного обслуживания населения. Он отметил, что среди приоритетных задач – сокращение времени нахождения поездов в пути, а также организация работы системы Wi-Fi в поездах «Чайка». Кроме того, продолжится работа по популяризации поездок на ретропоездах в Ярославской области.

София Бастрыгина