Более 3,4 тыс. нижегородцев госпитализированы с коронавирусом

В Нижегородской области за последние сутки выявлено 477 жителей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. С диагнозом COVID-19 в больницы госпитализированы 3,4 тыс. нижегородцев, еще 3,3 тыс. лечатся дома, шесть находятся в обсерваторах.

С момента начала пандемии коронавирусом заразились 85,84 тыс. жителей области, выздоровели 78,08 тыс.За сутки врачи выписали 491 нижегородца.

Сейчас в регионе для больных COVID-19 развернуто 5,6 тыс. коек, из которых обеспечено кислородом 3,3 тыс., в том числе аппаратами ИВЛ – 832 койки. По данным областного минздрава, 23% коечного фонда свободно.

Виктория Александрова