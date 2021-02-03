Экс-главу Тобольского района будут судить за превышение должностных полномочий

В Тобольский городской суд поступило уголовное дело в отношении бывшего главы Тобольского района Юрия Батта, сообщила пресс-служба Тюменского областного суда. Ему вменяется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), дело насчитывает 27 томов.

Следствие установило, весной 2018 года господин Батт письменно разрешил ООО «Промэкскавация» использовать земли особо охраняемой природной территории для складирования песка. Речь идет о комплексном заказнике регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс».

После работ организация нарушила технологии добычи и складирования песка, техника компании также передвигалась по охраняемому участку. По данным следствия, в результате был уничтожен плодородный слой почвы площадью около 91 тыс. кв. м, объем ущерба составил 2,3 млрд руб.

Напомним, в январе 2020 года дума Тобольского района единогласно приняла отставку Юрия Батта. Новым главой администрации района стал Леонид Митрюшкин.

Михаил Мананников