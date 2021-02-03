Ярославца осудят за кражу 13 велосипедов из подъездов домов

В Ярославле 39-летний мужчина обвиняется в совершении 13 краж велосипедов из подъездов многоквартирных домов, а также 18 краж бытовой техники и электроники из магазинов города, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По версии следователей, мужчина совершал кражи с мая по июль 2020 года во Фрунзенском и Кировском районах. В пресс-службе уточнили, что ранее мужчина был судим за совершение хищений чужого имущества.

Уголовное дело расследовалось сотрудниками ОМВД России по Кировскому городскому району. В ходе следствия мужчина признал свою вину. По данным пресс-службы регионального УМВД России, общая сумма ущерба от хищений велосипедов составила более 166 тыс. руб.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу.

София Бастрыгина