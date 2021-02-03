В Томской области пострадавшие во время пандемии предприятия получат займы по льготной ставке

В Томской области региональный Фонд микрофинансирования запустил заемную программу со ставкой 3,4% годовых для пострадавших во время пандемии предприятий, сообщила пресс-служба администрации региона.

Компании могут получить микрозаймы от 50 тыс. руб. до 3 млн руб. сроком от шести до 24 месяцев. «При этом заемщикам предлагается отсрочка оплаты основного долга на полгода»,— уточняется в сообщении. Денежные средства можно направить на оплату налогов, пополнение оборотных средств, оплату аренды помещений, выплату заработной платы сотрудникам, а также на расчет с поставщиками.

Подробнее об эффективности принятых мер господдержки компаниям в сфере ресторанного бизнеса — в интервью “Ъ-Сибирь” ресторатора Дениса Иванова.

Екатерина Лукашевич