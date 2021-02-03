Два произведенных в Ижевске трамвая будут работать в Златоусте

В город Златоуст Челябинской области поступили два модернизированных трамвая марки «ТЗ-К-Иж», произведенных МУП «ИжГорЭлектроТранс». Сейчас они уже перевозят пассажирвов, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

«В Ижевске такие вагоны обкатывают рельсы с 2013 года, а в 2020 линейка пополнилась восьмым вагоном с новой модификацией — вагоном с частично пониженным уровнем пола. На базе существующих вагонов "Татра" силами работников "ИжГорЭлектроТранс" создаются новые модернизированные трамвайные вагоны, которые по своим характеристикам мало чем уступают отечественным образцам трамвайного вагоностроения»,— говорится в сообщении.