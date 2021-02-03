Суд удовлетворил иск Александра Сидякина к «Эхо Мск» и Андрею Потылицыну

Ленинский райсуд Уфы сегодня удовлетворил иск руководителя администрации главы Башкирии к ООО «Эхо Мск» (владелец сайта радиостанции «Эхо Москвы в Уфе») и политтехнологу Андрею Потылицыну и решил взыскать совокупно 100 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Иск господина Сидякина был подан в октябре прошлого года и касался расшифровки фрагмента программы «Персонально ваш», в которой Андрей Потылицын рассуждал о деятельности Александра Сидякина на посту руководителя администрации главы региона. Текст был опубликован на сайте радиостанции. В иске чиновник потребовал признать отдельные высказывания порочащими и выплатить 250 тыс. руб. компенсации в пользу благотворительного фонда «Иман-Башкортостан».

На предыдущем заседании представители господина Сидякина ходатайствовали о проведении лингвистической экспертизы. Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», о сегодняшнем заседании редакция и представители ООО «Эхо Мск» не были уведомлены, о результатах экспертизы они также не знают.

По данным радиостанции, судья Регина Фахрутдинова удовлетворила иск в части требований удалить спорную публикацию, опубликовать ее опровержение и выплатить компенсацию морального вреда в пользу благотворительного фонда “Иман-Башкортостан”, финансирующего строительство уфимского хосписа и мечети Ар-Рахим, в размере 100 тысяч рублей солидарно с Андреем Потылицыным.

«Эхо Мск» намерено обжаловать решение.

Анна Соколова