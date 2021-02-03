Двух жителей Удмуртии подозревают в незаконной рубке леса на 1,5 млн рублей

Двух жителей Шарканского района Удмуртии 2001 и 2003 годов рождения подозревают в незаконной рубке ели и сосны на территории природного парка. Ущерб составил 1,45 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что злоумышленники собирались продать вырубленные деревья на пилораму. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка леса в особо крупном размере. За данное преступление предусмотрено до семи лет лишения свободы или штраф от 1 до 3 млн руб.