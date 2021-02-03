Пермский Россельхознадзор объединят с кировским до 1 апреля

Реорганизация управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю завершится до 1 апреля. Такое поручение дал центральный аппарат Россельхознадзора. Об этом сообщил источник в краевом управлении ведомства. Глава пермского управления Александр Козюков, по данным “Ъ-Прикамье”, пока не определился с дальнейшей карьерой.

Напомним, в конце декабря 2020 года Россельхознадзор издал приказ об объединении управления по Пермскому краю с управлением по Кировской области и Удмуртской Республике. Центр надзорного органа будет находиться в Кирове. В Прикамье сохранится штат госинспекторов, которые будут выполнять прежнюю работу, речь идет только о снижении функций административного аппарата местного ведомства.

В настоящее время Россельхознадзор проводит несколько подобных объединений. В ведомстве поясняли, что это связано с оптимизацией структур Россельхознадзора в целях повышения эффективности их работы.