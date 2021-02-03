В Челябинской области назвали главных должников за электричество

«Уралэнергосбыт» опубликовал список крупнейших должников по оплате электрической энергии среди юридических лиц. В компании отмечают, что наиболее низкую платежную дисциплину среди организаций сферы ЖКХ по итогам 2020 года продемонстрировали муниципальные предприятия – водоканалы и котельные. Общая сумма задолженности юрлиц в 2020 году выросла на 1 млрд руб. и достигла 3,5 млрд.

Лидером антирейтинга стало златоустовское ООО «Теплоэнергетик» (171,3 млн руб.) В списке есть и другие коммунальные организации этого города, в частности, МУП «Коммунальные сети ЗГО» (более 19 млн руб.), ООО «Златоустовский водоканал» (10,4 млн руб.). Также в списке крупнейших должников МУП «Теплоэнерго» и ООО «Энергосервис» Катав-Ивановского района (69,9 млн и 45,3 млн руб. соответственно), МУП МГО «Городское хозяйство» (Миасс, 53 млн руб.), МУП «МПО “Водоканал”» (Верхний Уфалей, 37 млн руб.), МУП «Водоканал-Сервис» (Саткинский район, 29,9 млн руб.).

Среди муниципальных образований наибольшая задолженность у Полетаевского сельского поселения (78,7 млн руб.), далее следуют Бакал (73,2 млн руб.) и поселок Рощино (58,9 млн).

В списке промышленных предприятий самый большой долг по-прежнему у ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (76,8 млн руб.), с ним заключен договор о рассрочке платежа, в рамках которого задолженность постепенно снижается. Второе место занимает ООО «Бакальское рудоуправление» с долгом в размере 68,4 млн руб., третье – ООО «Челябинский опытный механический завод» (67,8 млн руб).