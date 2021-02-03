ФАС возбудила дело против Ростуризма из-за распределения 1,2 млрд руб. грантов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что выявила признаки нарушения закона о защите конкуренции со стороны Ростуризма при проведении конкурса на получение грантов по развитию туризма. Ранее на гранты организациям, развивающим внутренний и въездной туризм, было выделено 1,2 млрд руб. ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении федерального агентства.

Проверка была проведена по заявлениям хозяйствующих субъектов, поступивших в ФАС и Генеральную прокуратуру. «Действия Ростуризма при проведении конкурса могли привести к ограничению конкуренции, поэтому ФАС России приняла решение о возбуждении дела»,— приводятся на сайте ФАС слова начальника управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг Надежды Шаравской.

В числе участников конкурса, получивших копию иска, РБК называет сервис по продаже туров Skidki-Online.ru. Его представитель сообщил изданию, что в ноябре 2020 года сервис направил в ФАС письмо, в котором уведомил о недостоверной и неполной информации о конкурсе. Позднее, после публикации списка победителей, компания отметила конфликт интересов со стороны членов комиссии.

Представитель Skidki-Online.ru обратил внимание, что в числе победителей конкурса было Русское географическое общество. Согласно конкурсной документации, в составе комиссии был директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Сергей Чечулин.

Ростуризм сообщил «Интерфаксу», что при проведении конкурса взял за основу механизм, использующийся другими ведомствами. «Распределение конкурсных заявок между экспертами осуществлялось автоматически электронной системой. Каждую заявку конфиденциально друг от друга оценивало два эксперта — то есть, каждый эксперт ни в процессе голосования, ни после него не мог знать, кто еще оценивал эту заявку и какой балл присуждал». Представитель ведомства заявил, что «конфликт интересов отсутствует».