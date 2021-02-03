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В Пензе начал работать второй ЦАОП на базе поликлиники

В Пензе на базе поликлиники ОКБ им. Н. Н. Бурденко открылся второй центр амбулаторно-онкологической помощи в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Всего до 2024 года в регионе организуют десять ЦАОПов, пять из которых — в районах области. Центры призваны минимизировать сроки проведения диагностики онкологических заболеваний, максимально сократить время до начала спецонколечения, повысить доступность специализированной медпомощи.

Мария Шахрай


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