В Пензе начал работать второй ЦАОП на базе поликлиники

В Пензе на базе поликлиники ОКБ им. Н. Н. Бурденко открылся второй центр амбулаторно-онкологической помощи в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Всего до 2024 года в регионе организуют десять ЦАОПов, пять из которых — в районах области. Центры призваны минимизировать сроки проведения диагностики онкологических заболеваний, максимально сократить время до начала спецонколечения, повысить доступность специализированной медпомощи.

Мария Шахрай