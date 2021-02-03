Следствие ищет потерпевших от задержки зарплаты на шахте «Алексиевская» в Кузбассе

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу, проводящее во взаимодействии с полицией расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы на АО «Шахта Алексиевская», объявило о приглашении уволенных и действующих работников предприятия с задолженностью по заработной плате и иным выплатам. Они будут признаны потерпевшими в рамках уголовного дела.

Как пояснили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе следственного управления, уголовное дело по факту невыплаты заплаты на «Алексиевской» возбуждено в сентябре 2020 года. Обращение к шахтерам сделано для установления точного количества работников, пострадавших от задержек выплат. На середину декабря прошлого года задолженность по зарплате перед 758 работниками шахты «Алексиевская» составляла почти 180 млн руб., в том числе, 15,7 млн руб. за март, 54,5 млн руб. за апрель, 45,5 млн руб. за май, 9,6 млн руб. за июнь, 11,7 млн за июль, 17,6 млн руб. за август, по 11,8 млн руб. за сентябрь и октябрь и 1,3 млн руб. за ноябрь (пособие по сокращению, отпускные и расчетные). Обвинение по делу пока никому не предъявлено.

АО «Шахта "Алексиевская"» было признано банкротом в ноябре 2017 года вместе с угольной компанией «Заречная», в состав которой «Алексиевская» входила. Имущественный комплекс предприятия безуспешно выставлялось на торги уже пять раз. Последний раз в конце декабря 2020 года с начальной ценой 680 млн руб. со снижением ее на 5% каждые 7 календарных дней. На 11 февраля назначено проведение собрания кредиторов шахты для принятия новых условий продажи ее имущества.

Игорь Лавренков, Кемерово