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Минздрав Башкирии закупит флюорографы для районных больниц

ГКУ «Управление материально-технического обеспечения» министерства здравоохранения Башкирии на аукционе 15 февраля отберет поставщика 16 флюорографов для районных больниц, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 122,44 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Контракт действует до конца текущего года. Требуются цифровые флюорографы без рентгенозащитной кабины с применением вертикальных штативов открытого типа с системой крепления ЦПРИ и рентгеновского излучателя с диафрагмой.

Майя Иванова


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