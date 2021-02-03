Минздрав Башкирии закупит флюорографы для районных больниц

ГКУ «Управление материально-технического обеспечения» министерства здравоохранения Башкирии на аукционе 15 февраля отберет поставщика 16 флюорографов для районных больниц, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 122,44 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Контракт действует до конца текущего года. Требуются цифровые флюорографы без рентгенозащитной кабины с применением вертикальных штативов открытого типа с системой крепления ЦПРИ и рентгеновского излучателя с диафрагмой.

Майя Иванова