Montblanc представляет новые смарт-часы Summit Lite

Новая модель смарт-часов Montblanc Smart Lite предназначена для тех, кто ищет аксессуары, соответствующие их здоровому и активному образу жизни. Обновленный дизайн и оптимизированный набор функций готовы помочь владельцу оставаться в форме, повысить производительность и прекрасно себя чувствовать.

43-миллиметровый корпус смарт-часов выполнен из переработанного алюминия и нержавеющей стали, что придает модели высокотехнологичный внешний вид. Часы доступны в матовом черном и серебристо-сером цветах и могут быть дополнены ремешками из текстиля или каучука, что создает четыре варианта дизайна. Смарт-часы водонепроницаемы до 50 м, оснащены четким дисплеем AMOLED диаметром 1,19 дюйма со стеклом Gorilla Glass, усовершенствованным пульсометром и GPS. Как и в других часах Summit, программное обеспечение работают на платформе Wear OS by Google, которая совместима со смартфонами на базе Android и iOS.

Помимо полноценной экосистемы приложений и сервисов Wear OS by Google, Домом Montblanc разработаны собственные приложения. В их числе: Cardio Coach («Кардиотренер»), предоставляющее персонализированные рекомендации по тренировкам на основе текущего уровня физической подготовки; Body Energy («Энергия тела»), отслеживающее уровень психического и физического утомления; Sleep («Сон»), следящее за характер ом сна; Stress («Стресс», сообщающее об уровне психического и физического стресса.