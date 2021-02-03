В Ярославской области от коронавируса умерли еще два человека и 184 заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще две смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1967 и 1969 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. До этого в течение двух суток на территории региона не фиксировались смерти от коронавируа. За минувшие сутки в области было выявлено 184 новых случая заражения COVID-19. За это же время 180 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 3 февраля, в области выявлено 28674 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 26955 человек выздоровели. 321 больной умер. В больницах находятся 1368 человек, из них 683 — с установленным диагнозом COVID-19 и 685 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 14387 человек. На втором месте Рыбинск — 3554 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1585 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 218, 195 и 148 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2805 тестов на коронавирус. Карантин установлен для 7668 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов