В Ростовской области выявили 366 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области было выявлено 366 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зафйиксировано в Ростове-на-Дону — 134. В Батайске и Новошахтинске выявлено по 13 случаев, в Таганроге и Сальском районе — по 12, в Азове и Неклиновском районе — по 11, в Гуково - 10, в Шахтах - девять, в Новочеркасске , Аксайском Багаевском и Зерноградском районах — по восемь, в Красносулинском районе - семь, по шесть — в Каменске-Шахтинском, Азовском, Егорлыкском, Константиновском, Миллеровском, Песчанокопском, Семикаракорском районах. По пять новых случаев заражения зарегистрировано в Веселовском и Обливском районах, по четыре — в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Цимлянском районах, по три — в Волгодонске, Верхнедонском, Пролетарском, Ремонтненском, Тацинском и Шолоховском районах, по два — в Донецке, Зимовниковском, Каменском, Кашарском, Октябрьском, Орловском и Целинском районах, по одному - в Зверево, Кагальницком, Куйбышевском, Морозовском, Советском и Усть-Донецком районах.

За минувшие сутки в области выздоровели 419 человек. Скончались 28 человек.

По состоянию на утро 3 февраля количество инфицированных в области превысило 64,8 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1542. Коэффициент распространения инфекции — 0,96. За весь период пандемии выздоровели более 54,5 тыс. человек, умерли 2 705 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,2 тыс. человек.

Наталья Шинкарева